L'allocation de rentrée est-elle détournée pour acheter autre chose que des fournitures scolaires ?

Les conclusions de cette étude sont les suivantes : "La moitié (50 %) de la dépense globale pour la rentrée scolaire est consacrée par les bénéficiaires de l’ARS comme par les non-bénéficiaires proches du seuil d’éligibilité à ce qu’ils jugent indispensable à renouveler, à savoir les achats de fournitures scolaires (cartables, livres, papeterie, calculatrices, etc.) et les vêtements : la quasi-totalité (99 %) des bénéficiaires ont acheté des fournitures scolaires et 95 % des vêtements."

et du nombre d’enfants. L’ensemble des familles avaient au moins un enfant âgé de 6 à 16 ans. Près de 80 % des personnes interrogées résidaient en région. 69 % des bénéficiaires de l’échantillon avaient un revenu inférieur à 19 000 euros par an."

Rappelons que cette année, l'allocation de rentrée scolaire versée le 17 août (sous condition de ressources) correspondait aux montants suivants : 370,31 euros par enfant âgé de 6 à 10 ans ; 390,74 euros par enfant âgé de 11 à 14 ans ; 404,28 euros par enfant âgé de 15 à 18 ans. La crainte majeure de celles et ceux qui réclament une réforme est assez simple : que les bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire utilisent les fonds reçus à d'autres fins que l'équipement des élèves. Un discours que la Caf a cherché à plusieurs reprises à interroger. Pour cela, elle a procédé à des enquêtes auprès de bénéficiaires, dont la dernière date de 2013 . La méthodologie est la suivante : la consultation "a eu lieu par téléphone entre le 5 et le 21 novembre 2013, auprès d’un échantillon de 2.009 bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire (ARS), représentatif de la population des allocataires de l’ARS et d’un échantillon de 308 non-bénéficiaires ayant des revenus assez proches du plafond".

Malgré ces conclusions, des voix continuent de s'élever pour réclamer une réforme de l'allocation de rentrée scolaire. Il s'agit généralement de plaider pour son versement sous forme de bons d'achats, ou de souhaiter que les fonds aillent directement aux écoles. Des propositions balayées par les gouvernements successifs, qu'ils soient de gauche ou de droite. "Bien sûr qu'il y a des abus, mais ils sont marginaux", estimait ainsi en 2010 l'ancienne secrétaire d'État LR Nadine Morano. À l'en croire, la mise en place de bons d'achats, "renchérirait le coût de gestion de l'allocation et risquerait de créer des distorsions de concurrence entre les grandes chaînes du commerce et les petits commerçants. Sans compter que l'on ne serait pas à l'abri d'abus", même avec ce système.

L'approvisionnement direct des écoles pose quant à lui des problèmes d'ordre logistique, auxquels sont également associés des surcoûts notables. "Une réforme du versement de l'ARS sous la forme d'un titre spécial de paiement ou directement aux établissements scolaires n'apparaît [...] pas opportune, plus coûteuse en gestion que le dispositif actuel et stigmatisant les familles les plus modestes", tranchait quant à elle Agnès Buzyn. À gauche, une remise en question du dispositif actuel n'a pas été non plus à l'ordre du jour.

Interrogé à la rentrée 2020 par France Info, le directeur de l'Observatoire des inégalités, Louis Maurin voyait dans ces débats "une question de morale sociale". À ses yeux, "puisqu'on ne peut pas disposer du détail de leur budget et de leurs différents postes de dépenses, cela revient à nier aux pauvres le droit d'avoir des dépenses autres qu'essentielles". Et d'insister sur le fait que "plus le revenu s'élève, moins l'euro supplémentaire sert à financer des dépenses de base".