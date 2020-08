Rentrée scolaire : les professeurs vont-ils manquer à l'appel ?

En mai et juin derniers, l'un des casse-tête des directeurs d'établissement avait été l'absence de nombreux professeurs, notamment pour raison de santé. D'autres avaient refusé de prendre des risques. Et les syndicats dénoncent toujours un protocole très flou. Les enseignants ont l'obligation de porter le masque, mais au-delà des contraintes sanitaires, c'est toute l'organisation des classes qu'il faut revoir. Le gouvernement admet que des mesures plus restrictives pourraient être prises, au cas par cas, dans les prochaines semaines.



