Réouverture des écoles : le casse-tête de l'adaptation aux nouvelles règles sanitaires

Il reste moins deux semaines pour préparer les établissements scolaires aux nouvelles règles sanitaires. À Nîmes, dans le Gard, toutes les écoles sont entièrement désinfectées avec un virucide avant le retour des enfants. Le maire, les directeurs d'école et les parents d'élèves travaillent ensemble pour la meilleure des adaptations. Et tous ont leur mot à dire, même si selon le résultat d'un sondage en ligne lancé par la mairie, 52% des parents ne remettront pas leurs enfants à l'école.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.