Réouverture des écoles : les cantines s'adaptent aussi

Quand ils sortiront de classe pour aller déjeuner, les enfants des écoles de Tarbes devront marquer un premier arrêt aux toilettes pour se laver les mains. À l'entrée de la cantine, les écoliers seront répartis par classe dans des salles différentes. Il n'y aura pas plus de dix enfants par pièce. Ils seront au maximum deux par table, espacée chacune d'un mètre. Plusieurs services seront donc organisés chaque midi. Les écoliers entreront et sortiront par des portes différentes. Ce dispositif est expérimenté depuis deux mois dans un établissement accueillant les enfants du personnel soignant.



