Réouverture des écoles : qu'en pensent les familles ?

Certains n'en peuvent déjà plus et rêvent de renvoyer leurs enfants à l'école pour qu'ils apprennent avec un vrai professeur. D'autres se demandent si les conditions sanitaires seront satisfaisantes pour accueillir des millions d'élèves. La réouverture des écoles le 11 mai prochain ne laisse personne indifférente. Alors, qu'en pensent les parents ?



