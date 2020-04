Réouverture des établissements scolaires le 11 mai sauf à Fanjeaux

L'école de Fanjeaux (Aude) ne rouvrira pas ses portes le 11 mai prochain. Le maire de la ville en a décidé ainsi car pour lui, il est hors de question d'accueillir les élèves dans n'importe quelle condition. Avec 20 enfants de grande section et CP dans une classe, il sera difficile de faire appliquer les gestes barrières. De plus, on ne sait pas si tout le monde aura un masque. De leur côté, les parents d'élèves sont prêts à faire des efforts pour permettre la réouverture de l'école.



