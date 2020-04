Retour à l'école le 11 mai : quelles pistes sur la table ?

La réouverture des écoles, collèges et lycées se fera de manière progressive à partir du 11 mai prochain. Il faudra ainsi limiter au maximum le nombre de personnes dans les établissements pour des raisons sanitaires. Concernant les modalités de cette reprise, plusieurs pistes sont sur la table : faire des demi-classes, rallonger la semaine jusqu'à six jours, imaginer un système de rotation dans les collèges, et faire une reprise par classe d'âge.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.