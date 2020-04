Retour à l'école : les détails des mesures annoncées par Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'Éducation nationale a livré ce mardi matin les hypothèses privilégiées pour le retour à l'école. Il sera étalé sur trois semaines, en commençant par le primaire et pas avec tous les niveaux de classe. Les collèges et les lycées suivront. Alors à quoi va ressembler la reprise des cours ?



