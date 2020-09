Toul Ar C'Hoat : l'école pour enfants épileptiques

L'épilepsie se manifeste par des absences et des crises convulsives spectaculaires. Elle peut aussi avoir d'autres conséquences, notamment sur les enfants. Des difficultés de mémorisation de concentration et une grande fatigue qui peuvent gâcher une scolarité. En Bretagne, une école unique en son genre permet de remettre à niveau certains de ces jeunes malades, de stabiliser leur épilepsie, mais aussi de leur redonner confiance.



Toul Ar C'Hoat est le seul établissement de l'Hexagone accueillant des élèves souffrant exclusivement d'épilepsie. Des médecins, des psychologues, un orthophoniste et une psychomotricienne y travaillent pour leur assurer une prise en charge scolaire et médicale. Pour rappel, cent mille enfants souffrent de cette maladie neurologique impactant l'apprentissage dans notre pays.



