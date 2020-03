Une école sans élèves

Emmanuel Macron a annoncé, jeudi dernier, la fermeture des établissements scolaires à partir de ce lundi jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure vise à limiter la propagation du Covid-19 sur le territoire. Le télé-enseignement est donc de mise pour que les élèves poursuivent leurs cours. Mais comment assurer à distance la scolarité la plus normale possible pendant cette période qui s'annonce longue ? Reportage dans l'Aisne et dans la Gironde.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.