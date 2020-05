Une rentrée des classes à effectifs réduits réussie pour les CP et les CM2 à Amiens

La rentrée des élèves de maternelle et de primaire s'étalera sur une semaine. À Amiens (Somme), le premier jour à effectif réduit d'une école primaire a connu un succès. D'un côté, les élèves ont déjà acquis le lavage des mains en tant que geste barrière incontournable. Et de l'autre côté, l'organisation des enseignants a été bien établie pour que la distanciation soit respectée. La récréation s'est d'ailleurs faite à tour de rôle. Néanmoins, le directeur souhaiterait accueillir plus d'élèves.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.