Une reprise des cours bien difficile en Occitanie et en Île-de-France

Les vacances sont terminées en Occitanie et en Île-de-France. Les cours ont repris via Internet ce lundi matin. Dans une famille de Boulogne-Billancourt, seuls deux enfants sur quatre ont réussi à se lever. C'est toute une organisation pour les parents qui doivent jongler entre le travail et la préparation des cours. Le meilleur moment pour toute la famille : quand sonne l'heure de la récréation.



