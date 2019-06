Vilsberg : la maternelle reste ouverte

Le président de la République a décidé que sans l'accord des maires, il n'y aura plus de fermetures d'écoles. Ces dernières sont souvent vitales pour la survie d'un village. C'est notamment le cas à Vilsberg, où ses 400 habitants tiennent beaucoup à leur établissement, ouvert depuis 1907. Petits et grands sont heureux d'avoir pu conserver cette école, dont la maternelle a été menacée de fermeture il y a quelques mois.



