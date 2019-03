Violences à l'école : les profs toujours plus exposés

En 2018, les violences envers les professeurs ont augmenté de 7%, selon un réseau militant qui assure la protection des personnels de l'éducation. Les agressions physiques restent marginales avec moins de 6% des litiges. Dans les deux tiers des cas, il est plutôt question de diffamation, d'insultes et de menaces. Mais qu'en est-il des auteurs de ces incidents ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.