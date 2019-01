Violences à l'école : un collège a trouvé des parades

Chaque jour, plus de 400 agressions sont recensés contre les élèves ou contre les enseignants. La direction d'un établissement scolaire de Limoges a instauré une série de mesures pour limiter de tels comportements. Grâce à ce programme, l'école a non seulement résolu ses problèmes de violence, mais il a également amélioré ses résultats.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.