Des chercheurs dénoncent l'ampleur des violences sexistes et sexuelles dans les universités

Des chercheurs dénoncent les violences sexistes et sexuelles à l'université. Le journal Le Monde publie ce jeudi la tribune d'un collectif de 500 chercheurs qui font état des procédures disciplinaires "encore trop rares" qui ont lieu, selon eux, au sein des universités pour faire face au phénomène. "L'ouverture de procédures, laissée à la discrétion de la présidence des universités, est encore trop rare au regard de l'ampleur des phénomènes de violence", ont-ils dénoncé, évoquant des "lâchetés institutionnelles".





"Pour les victimes de violences sexistes et sexuelles à l’université, la voie pénale n’est pas la seule option. Coûteuse en temps, en argent et en énergie, celle-ci apparaît comme un obstacle d’autant plus éprouvant et difficile à franchir pour les victimes qu’un nombre infime de plaintes aboutit à des condamnations", peut-on encore lire dans le quotidien.