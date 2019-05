Parcoursup, premiers résultats à 19h pour 900.000 candidats : "Chacun aura une affectation", assure Jean-Michel Blanquer sur LCI

A partir de 19 heures ce mercredi 15 mai, un peu moins de 900.000 lycéens connaîtront les premières réponses aux vœux qu’ils ont formulés sur Parcoursup. Invité sur le plateau de LCI, le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer a défendu la plateforme, dont la mise en place l’an dernier avait suscité de vives oppositions.





"On a affecté 30.000 étudiants de plus l’année dernière grâce à Parcoursup", s’est félicité le ministre. "Il n’y a plus aucun tirage au sort contrairement à ce qu’il y avait eu dans le système précédent", a-t-il ajouté, précisant également que "les indicateurs sociaux de Parcoursup ont été très positifs" : "On a affecté plus de 20% de bacheliers professionnels en plus en BTS. Même chose pour les bacheliers technologiques en DUT. Même chose pour les élèves des académies de Créteil et Versailles, qui ont été davantage dans les universités de Paris."