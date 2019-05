Vosges : six écoles fermeront leurs portes à la rentrée 2019

Six écoles vont fermer leurs portes à la rentrée 2019 dans les Vosges. Emmanuel Macron avait pourtant promis qu'aucun établissement ne fermerait d'ici la fin de son quinquennat. Suite à cette annonce, certaines familles veulent encore y croire. Par contre, d'autres préfèrent ne pas se faire d'illusion. Qu'est-ce qui explique cette fermeture d'écoles dans les Vosges ?



