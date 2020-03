À Paris, la police nationale ne passe-t-elle que 2,5% de son temps à patrouiller dans les rues ?

Des réformes, la Cour des comptes en propose, estimant notamment que la "PP" souffre de "la persistance d’archaïsmes qui pèsent sur son efficacité et la conduite de ses missions de sécurité". La gestion des effectifs fait également l'objet de critiques, et doit ainsi "faire l’objet d’une attention prioritaire" en raison des "lacunes" qu'elle présente.

Le chiffre régulièrement cité par la maire de Paris est évoqué quelques lignes plus loin. "La part réservée à la police générale, qui recouvre les activités de maintien de l’ordre, les patrouilles, les interpellations, les interventions, les constatations et les surveillances, connaît une baisse (-2,2 points) pour atteindre 29,2 % du potentiel horaire en 2017. La part de l’activité consacrée aux patrouilles et aux opérations anti-délinquance affiche la diminution la plus marquée, pour ne représenter que 2,51 % du potentiel horaire", écrit la Cour des comptes. Il faut souligner que l'ensemble des chiffres cités concernent Paris ainsi que plusieurs départements limitrophes, sur lesquels elle exerce ses compétences : Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Hauts-de-Seine.

Les éléments fournis par la Cour permettent de mieux comprendre les chiffres bruts, surprenants en apparence. En effet, elle note que " La priorité semble avoir été donnée aux patrouilles motorisées (17,4 % du potentiel horaire en 2017 contre 10,8 % en 2010) alors que la proportion des patrouilles pédestres ou à vélo, en baisse, paraît très faible". Des constats qui "traduisent que le profil d’activité des policiers s’est éloigné du cœur de métier de la sécurité publique, qui repose sur la présence physique sur la voie publique."

Si le chiffre de 2,5% mis en avant par Anne Hidalgo est présenté par une source très fiable, il convient de préciser que les agents de la police nationale effectuent d'autres types de patrouilles que celles réalisées à pied. Cela demeure aux yeux de la Cour des comptes un problème à prendre à bras le corps, lié entre autres à l'augmentation de tâches administratives qui conduisent les agents à passer un temps plus important dans l'enceinte des commissariats.