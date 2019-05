A trois jours des européennes, la liste identitaire "La ligne claire" en plein flou

Mais le mal était fait, puisque Renaud Camus a annoncé sur le réseau social "ne plus assumer" sa liste. "On ne peut rien changer à la liste une fois qu'elle est déposée. Je crois qu'on ne peut pas non plus la retirer, à la vérité. Disons que je ne l'assume plus", a tweeté l'intellectuel d'extrême droite. Dans un second message, il a précisé : "Une des personnes qui y figurent a assumé publiquement, peut-être par jeu mais peu importe, des positions radicalement contraires à tout ce que nous sommes et que nous voulons. On ne peut demander aux électeurs de voter pour cela".