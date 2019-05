Accusé de collusion avec Steve Bannon, le RN veut porter plainte pour diffamation

Le Rassemblement national a annoncé dimanche 12 mai son intention de porter "plainte en diffamation et en dénonciation calomnieuse dans les prochains jours", alors que plusieurs députés et sénateurs ont demandé une commission d'enquête parlementaire sur les liens entre le parti de Marine Le Pen et Steve Bannon, l'ancien stratège de Donald Trump.





Les sénateurs Rachid Temal (PS) et Nathalie Goulet (UDI), ainsi que les députés Jean-Michel Mis (LaREM), Vincent Ledoux (Agir) et Bertrand Pancher (Libertés et Territoires), contactés par l'AFP, ont confirmé avoir répondu à l'appel de l'ancien député et ministre sarkozyste Frédéric Lefebvre, allié à la majorité présidentielle via le parti de centre-droit Agir. Tous demandent la constitution d'une commission d'enquête sur les liens entre le RN et Bannon après la diffusion, jeudi 9 mai, d'un reportage d'Envoyé spécial dans lequel on voit, notamment, les dirigeants RN Louis Aliot et Jérôme Rivière proposer à Steve Bannon d'assister à des réunions régulières entre Marine Le Pen et des hauts fonctionnaires français. La séquence obtenue par France 2 est tirée de rushs non utilisés par la documentariste américaine Alison Klayman, auteure d'un film sur Steve Bannon.