Après les élections européennes, Benoît Hamon souhaite "prendre du recul" sur la vie politique

Selon une information révélée par Le Figaro ce lundi, puis confirmée à LCI, l'ancien candidat à la présidentielle Benoît Hamon, qui a essuyé le faible score de 3,27% des voix aux élections européennes dimanche, a décidé de prendre du recul concernant son avenir en politique. A l'AFP, Guillaume Balas, coordinateur national de Génération.s et proche de Hamon, qui a révélé que ce dernier allait "se mettre en retrait et ne va plus parler à la presse pendant longtemps."