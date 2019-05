Certains bulletins ne seront pas présents dans les bureaux de vote : est-ce légal ? Comment voter ?

Et si le parti pour lequel on souhaite voter n'a pas réussi à pré-imprimer des bulletins dans sa commune ? Il est toujours possible de les imprimer soi-même. Là encore des règles sont à suivre scrupuleusement.





"Pour être valide, ce bulletin doit être le même que celui que les listes de candidats ont fait valider par la commission nationale de propagande ou qu’elles ont directement livrées dans les bureaux de vote", souligne le ministère. Le président du bureau de vote a, lui, tous les exemplaires et pourra les comparer au moment du dépouillement. Tout autre bulletin, comme un bulletin "fait maison", comptera donc... nul. Pour ne pas se tromper, il faut télécharger le bulletin sur le site du parti souhaité ou sur le site du ministère de l'Intérieur.





Un bulletin est toutefois introuvable, celui du parti révolutionnaire communiste. La commission nationale de propagande explique qu'elle n'a pas reçu d'exemplaire et n'a pu valider le bulletin de cette liste. De fait, ce parti ne pourra enregistrer aucun vote.





Des consignes d'impression doivent également être scrupuleusement suivies, sous peine d'invalidité. Les dimensions, le grammage ou encore la couleur sont réglementés par le code électoral.