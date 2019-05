Complotisme, islam et... Bilal Hassani : plongée dans les pages des candidats de "La ligne claire", le parti de Renaud Camus aux européennes

Sur Facebook, certains colistiers affichent un profil public et plus ou moins actif. Des profils tantôt aux allures de candidats professionnels, avec écrits quotidiens, professions de foi, et d'autres plus hétéroclites, où se mêlent pamphlets anti-islam, tutos "brico-sympa" et recettes de thé Matcha. Sur les pages de ces candidats qui se présentent comme élus, auto-entrepreneurs, secrétaires ou encore adjoints de sécurité, se dessine néanmoins une ligne globale. On retrouve ainsi régulièrement abordée l'actualité du mouvement des Gilets jaunes - d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, la numéro 2 de cette liste n'est autre que Florina Lignier, jeune manifestante qui a perdu un œil dans la mobilisation.





Très présent aussi, le débat sur l'euthanasie à travers le cas Vincent Lambert, dont le médecin a annoncé dernièrement qu'il arrêterait les soins dans la semaine du 20 mai, après l'arrêt du Conseil d'Etat. En bonne position dans les statuts partagés revient également le thème de l'islam. Catherine Dorten, numéro 10 sur la liste, déplore ainsi que l'on "prône une 'inclusion' qui transforme notre territoire en fiefs asservis à un islam plus ou moins intégriste." Or, selon elle, "l'islam est incompatible s'il est suivi à la lettre avec une société judéo-chrétienne". Une rhétorique en phase avec les écrits de Renaud Camus et sa théorie du "Grand Remplacement".





Autre sujet très marqué : le "patrimoine chrétien" de la France et le vandalisme des églises catholiques. L'incendie de Notre-Dame est évoqué, surtout sous le prisme de la suspicion. Ainsi, sur nombre de pages de candidats, les déclarations des autorités sont remises en cause et l'origine accidentelle de l'incendie pour le moins relativisée. On retrouve ainsi les thèses complotistes voulant prouver la présence d'individus suspects en haut des tours (ci-dessous, il s'agit pourtant bien d'un pompier).