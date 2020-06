Crise sanitaire, crise démocratique... Comment interpréter l'abstention historique au second tour des municipales ?

Un autre facteur est avancé pour expliquer l'ampleur du décalage avec les précédents scrutins. Le second tour des municipales était organisé dans moins de 5.000 communes, les autres villes ayant désigné leurs maires dès le premier tour. Parmi les 16,5 millions d'inscrits qui étaient attendus dans les bureaux de vote, les habitants des grandes villes étaient surreprésentés dans le scrutin du 28 juin. Un électorat traditionnellement plus abstentionniste lors des municipales que la moyenne de la population française inscrite sur les listes électorales.

Chez les politiques, on pointe autant la gestion de la crise sanitaire par les autorités qu'une crise démocratique, voire institutionnelle. "C'est une forme d'insurrection froide contre toutes les institutions de ce pays", a ainsi jugé le député LFI Jean-Luc Mélenchon dimanche, tandis que son collègue Adrien Quatennens pointe "une débâcle de plus pour cette Ve République agonisante". "Le record d'abstention est le signe de l'aggravation de la grève civique", ajoute-t-il, et "le peuple ne consent plus à la règle du jeu".

"Cette abstention n'est pas la faute des Français", a jugé de son côté l'ex-candidate LR à Paris Rachida Dati, "elle est de la responsabilité de ceux qui gouvernent et ont gouverné, localement et nationalement [...] Ce rejet du vote conduit à ce qu'une part croissante des Français s'expriment par les manifestations, les affrontements et les contestations".

Les Français ont-ils, par leur abstention, manifesté un rejet plus fort qu'à l'accoutumée du monde politique ? "Les Français disent leur exaspération en rejetant les partis traditionnels, puis leur colère par une abstention historique", explique Dominique Reynié, le directeur général de la Fondapol, qui parle d'une "déferlante d'abstention" lors du scrutin.