Dispositif polémique, combien la France accueille-t-elle de travailleurs détachés ?

Cette formule séduit de plus en plus. Depuis ces dix dernières années, le nombre de travailleurs détachés augmente d'environ 7% tous les ans en Europe, pour atteindre 1,7 million de demandes de détachements en 2017. En France, les secteurs les plus concernés sont, sans surprises, le BTP, le travail intérimaire et l'industrie.





La France accueille de plus en plus de travailleurs détachés, alors que le nombre de Français qui travaillent sous ce statut sont, eux, de moins en moins nombreux. En 2017, le solde était de -138.976 demandes de détachement, comme on peut le voir sur ce graphique ci-dessous.