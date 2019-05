Électeurs radiés des listes pour les élections européennes : la faute à l'Insee ou aux mairies ?

Alors qu'a-t-il bien pu se passer ? Dans vos témoignages, vous êtes nombreux à mettre en cause l'Insee, qui a opéré un grand ménage sur les listes électorales en janvier 2019. L'Institut a en effet créé un "répertoire électoral unique" (REU) afin de "fiabiliser les listes". Et, très concrètement, de faire la chasse aux doubles inscriptions. Du côté de la mairie de Montpellier, que nous avons contactée afin d'en savoir plus sur le cas précis de Julie, on renvoie aussi vers l'Insee. "C'est vrai qu'il y a eu quelques couacs" reconnait une porte-parole de la municipalité. "Ils viendraient de la réinitialisation du répertoire de l'Insee. Nous, on ne fait qu'appliquer."





Dont acte. On est donc allé voir du côté de l'Insee, afin de comprendre les méthodes qui ont présidé à la création de fameux REU. Magali Demots-Mainard, responsable du programme "Elire" nous explique ainsi le "travail de l'Insee avec les communes pour construire ce stock de départ du répertoire". Il apparaît d'abord que "l'Insee est partie des listes électorales communales des 35.500 communes. Une fois ces fichiers récupérés, nous les avons compilés pour en faire une base, dans un format commun et homogène. Dans un premier temps, le travail important de l'Insee a été d'identifier les électeurs, c'est-à-dire de faire le lien entre chaque état civil et un individu unique, de façon notamment à repérer les personnes inscrites sur plusieurs listes. Nous avons remarqué qu'environ 355.000 électeurs étaient dans le cas d'une double inscription, souvent sans le savoir". L'objectif est alors pour l'institut de récupérer les dates d'inscription pour ensuite pouvoir affecter l'électeur sur le lieu de l'inscription la plus récente. "A partir de là, nous avons fait une proposition d'affectation soumise aux communes en octobre 2018."