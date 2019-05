Pourquoi LREM et le RN auront finalement le même nombre de députés européens ?

Initialement, notre pays devait envoyer 79 députés à Strasbourg et non 74 comme c'est le cas aujourd'hui. Fort heureusement, la France n'a pas attendu les démêlés du Brexit outre-Manche pour anticiper le cas de figure d'un maintien des élections européennes au Royaume-Uni.





Cette répartition des 5 sièges supplémentaires est prévue dans une loi votée le 22 mai dernier. Ainsi, sont élus "les candidats qui obtiennent les 5 sièges des 79 attribués à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne". Le calcul est quelque peu complexe mais totalement transparent. Contacté par LCI, le ministère de l'Intérieur nous renvoie vers son exemple de répartition des sièges.





Ainsi, la répartition des 75 premiers sièges s'effectue selon la règle de la plus forte moyenne. Les suffrages totaux des six listes dépassant les 5% sont additionnés et divisés par le nombre de 74 sièges. Le chiffre obtenu s'appelle le quotient électoral.





Puis, pour connaître le nombre de députés par formations politiques, on divise le nombre de suffrages exprimés par liste avec le quotient électoral. Ainsi on obtient 22 députés pour le RN, 21 pour LREM-Modem, 12 pour Europe Ecologie, 8 pour les Républicains-UDI, 6 pour la France insoumise et 5 pour le PS-Place Publique.





Enfin, les 5 sièges restant sont attribués l’un après l’autre pour chacune des listes dépassant les 5%. Comment ? Par le calcul de la moyenne obtenue en divisant le nombre de suffrages obtenus par la liste par le nombre de sièges déjà acquis, plus un. La liste ayant la plus forte moyenne obtient le siège supplémentaire. L'exemple pris par le ministère de l'Intérieur permet de comprendre ce calcul plutôt compliqué.