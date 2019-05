Elections européennes : comment expliquer le succès surprise des écologistes ?

Une autre explication est probablement à rechercher du côté des électeurs indécis. Selon les estimations des instituts de sondage, entre un quart et la moitié des électeurs interrogés à seulement quelques jours du scrutin faisaient état de leurs doutes. Un sondage Elabe pointait tout particulièrement les potentiels électeurs d'EELV, plus prompts à changer d'avis que ceux de LFI ou même du PS. Si l'on se replonge dans les scrutins antérieurs, on observe un phénomène similaire : une plus grande volatilité de l'électorat écologiste. Ce qui pourrait expliquer en partie ce sursaut au jour du vote, qui était encore illisible dans les dernières intentions de vote publiées il y a moins d'une semaine. Un scénario qui rappelle celui de 2009, lorsque la liste écologiste conduite par Daniel Cohn-Bendit avait atteint 16.28% des voix.





Un dernier élément semble renforcer cette hypothèse. D'après la sociologie du vote de dimanche analysée par Harris Interactive, les jeunes électeurs de 18 à 24 ans ont placé en premier choix EELV (22.1%), loin devant LaREM (15.4%) et le RN (14%). Or on sait que cette catégorie d'électeurs était la plus sujette au risque d'abstention. La participation finalement beaucoup plus forte que prévu (50.4% des inscrits) a pu profiter à liste de Yannick Jadot.