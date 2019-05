Des électeurs empêchés de voter à cause d'un "bug" du répertoire électoral ? Castaner met en garde les maires

Dans sa lettre, le ministre de l'Intérieur demande aux collectivités "d'attirer l'attention des présidents de bureaux de vote", ce dimanche, "sur ces difficultés, d'en expliquer les raisons et les moyens mis en oeuvre pour y remédier afin de solliciter de leur part une tolérance le jour du scrutin, notamment dans les communes de 1.000 habitants et plus où la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour voter".





Christophe Castaner leur enjoint également de demander aux présidents de bureaux de vote de "faire preuve de discernement et d'autoriser les électeurs à prendre part au vote dès lors qu'ils pourront être identifiés malgré les erreurs relevées sur l'orthographe de leur nom ou de leurs prénoms et leur lieu de naissance". Ainsi, une carte électorale conforme à la liste d'émargement, en sus de la pièce d'identité, sera jugé suffisant pour voter.





Enfin, le ministre de l'Intérieur souhaite que les électeurs concernés soient incités à solliciter la correction du Répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP), ce qui permettre de corriger automatiquement les données inscrites sur les listes électorales.





Une responsable administrative d'une petite commune du Puy-de-Dôme indiquait jeudi à LCI avoir constaté un bug massif à son échelle, assurant que des électeurs avaient tous été domiciliés à une seule et unique adresse. Une commune voisine aurait vu les deuxièmes et troisièmes prénoms de ses électeurs disparaître purement et simplement des fichiers.