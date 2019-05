Elections européennes : Les Verts ont-ils créé la surprise grâce au vote des jeunes?

Outre ce simple "effet", c’est surtout la véritable inquiétude du futur de notre planète qui a poussé les plus jeunes à se rendre dans leur bureau de vote. Il faut ainsi relever que, si le taux de participation a atteint son niveau le plus élevé depuis vingt ans, ce constat est particulièrement marqué chez les plus jeunes. Ainsi, bien que l’abstention reste haute, près de 40% des 18-24 ans ont glissé un bulletin dans l'urne. C’est bien plus qu’aux dernières élections européennes. Selon le même institut de sondage (IPSOS), les moins de 35 ans n’étaient alors qu’un quart (27%) à voter en 2014.





Car au-delà des nouvelles figures de la cause écologique, l’écrasante majorité des jeunes angoissent face à la situation environnementale actuelle. Ainsi, d’après une étude Diplomeo, 94% d’entre eux se disent "inquiets", et 61% même "très inquiets". Une préoccupation que la psychologue Laurie Hawkes analyse pour LCI comme une "réaction aux générations plus âgées qui ne réagissent guère et chez qui ils perçoivent une démission de leur part." Quoi qu’il en soit, cette nouvelle génération donne des ailes aux Verts dans de nombreux pays d’Europe. Résultat : les écologistes passent de 50 à 70 sièges à Bruxelles.