Italie : Jules César Mussolini, le descendant du "Duce", candidat aux Européennes

L'arrière-petit-fils du Duce se lance en politique. Caio Giulio Cesare Mussolini - littéralement Caius Jules César Mussolini - a annoncé mardi sa candidature aux élections européennes. Sa ligne ? Dans la continuité de son ancêtre, puisque le candidat se présentera sous l'étiquette Fratelli d'Italia (FI, Frères d'Italie), un petit parti d'extrême droite.





"Tout le monde veut mettre Mussolini sur le bulletin de vote", a indiqué l'intéressé dans un entretien avec le journal Il Messaggero. Cet ancien officier sous-marinier de 50 ans, aujourd'hui dirigeant d'entreprise basé dans les Emirats arabes unis, reconnaît n'avoir jamais fait de politique mais assure l'avoir "respirée" toute sa vie. Si l'apprenti politicien souhaite "être jugé pour son CV et non pas son nom de famille”, il assume cependant le passé de son arrière-grand-père, lequel a, selon lui, fait “beaucoup de choses positives et certaines erreurs".