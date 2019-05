Elections européennes : tous les résultats et les projections en sièges des listes françaises

Le premier scrutin intermédiaire depuis le début du quinquennat, marqué par une participation nettement plus élevée que prévu, au-delà des 50%, confirme le duo de tête attendu. La surprise vient des Verts : EELV arrive troisièmes alors qu'ils étaient donnés sous les 10% par les sondages.. Mais il a été riche en coups de théâtre, avec la dégringolade des Républicains de Laurent Wauquiez - à un plus bas historique - et celle de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon.





Selon Harris Interactive/Epoka, le Rassemblement national et sa tête de liste Jordan Bardella est en tête à 23,7% des suffrages, proche de son score des européennes de 2014 (24,9%). La liste "Renaissance" pro-Macron menée par l'ex-ministre Nathalie Loiseau est elle créditée de 22,4%, légèrement en deçà du résultat d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle (24,01%). Enfin, les écologistes d'Europe Ecologie-Les Verts sont la principale surprise du scrutin, en arrivant troisièmes selon les instituts, entre 13,2% alors qu'ils étaient donnés sous les 10% par les sondages.





