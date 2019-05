Européennes : pourquoi les jeunes sont-ils toujours les premiers à s'abstenir ?

"L'abstention des jeunes s'inscrit dans un contexte général de montée de l'abstention. Elle est forte pour toutes les élections. Le taux de participation a été très faible lors de la présidentielle et des législatives de 2017", explique à LCI Olivier Costa, politologue au CNRS et au Centre Emile-Durkheim. Pour le chercheur, plusieurs questionnements récurrents expliquent cette tendance : la méconnaissance des enjeux, le sentiment de ne pas pouvoir changer les choses par le vote et le manque d'attractivité de l'offre politique. "Les élections européennes cumulent ces trois questions. Ces électeurs ne voient pas le sens d'aller voter, ce que ça va changer. D'autant qu'en France, les débats sont pollués par des enjeux nationaux et que l'on a une campagne particulièrement atone où au moins 20 listes sur 34 ne font pas campagne."





Une nuance toutefois : la participation aux élections européennes, notamment chez les jeunes, décline de manière beaucoup moins rapide qu'aux élections législatives, note Olivier Costa. "On a davantage voté aux européennes de 2014 qu'aux législatives de 2017. On a même assisté à une forme de stabilisation en 2009 et en 2014, peut-être parce que les enjeux européens sont perçus comme de plus en plus importants".