Economie : quel est le poids de l'Union européenne sur la scène internationale ?

En janvier 2019, le taux de chômage dans l'union européenne a atteint 6,5%. Un pourcentage plus massif si on se restreint à la zone euro puisqu'on atteint là un taux de chômage de 7,8%. En Chine, le taux de chômage a oscillé entre 3,9% et 4%, entre 2017 et 2018.





Aux Etats-Unis, ce chiffre atteint seulement 3,9%. Mais les méthodes de calcul sont contestées. Nos confrères de Libération expliquent d'ailleurs que plus de 20 millions d'inactifs ne seraient pas comptabilisés. Donald Trump, qui se réjouit aujourd'hui de ce pourcentage très bas, le qualifiait lui-même de "bidon", avant son élection.