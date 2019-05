Silvio Berlusconi, le petit nouveau du Parlement européen

M. Berlusconi demeure toujours poursuivi dans plusieurs affaires, au premier rang desquelles des accusations de subornation de témoin dans le cadre du scandale "Rubygate" et de ses fameuses soirées "bunga-bunga". En 2011, Silvio Berlusconi avait dû abandonner son poste de chef du gouvernement, puis son siège de sénateur en 2013. Mais l'homme politique est aussi un homme d'affaires et a continué à diriger Forza Italia en parallèle de sa holding familiale Fininvest, qui contrôle Mediaset, le plus grand groupe de médias privés italien.





A nouveau tête de liste après plusieurs années d'inéligibilité à la suite d'une condamnation pour fraude fiscale, l'éternel revenant de la politique italienne a précisé qu'il se limiterait à des interventions dans les médias, en s'abstenant de participer à des réunions publiques.