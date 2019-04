Elections européennes : ce qu'il faut savoir sur ce scrutin avant d'aller voter le 26 mai

Les élections européennes se tiendront dans tous les pays membres de l’Union Européenne entre le 23 et le 26 mai. En France elles se tiendront le dernier jour, le dimanche 26 mai 2019 . Pour voter il faut impérativement être âgé d’au moins 18 ans, jouir des droits civils et politiques et s’être préalablement inscrit sur les listes électorales avant le 31 mars 2019.





Les électeurs doivent se rendre dans leur bureau de vote respectif, ou dans une ambassade ou un consulat si l'on réside à l'étranger. Il est toujours possible de voter par procuration si on ne peut pas se déplacer. Les bureaux seront ouverts de 8 heures à 18 heures, et jusqu’à 20 heures dans plusieurs grandes villes (Paris, Lyon, Marseille…).