Réchauffement climatique, biodiversité : que proposent les principales listes aux élections européennes ?

Sur le plan agricole, les six premières listes souhaitent réformer l'actuelle Politique agricole commune (PAC). La liste LaREM propose "d'orienter les aides agricoles vers un modèle propre et respectueux du bien-être animal" - zéro OGM, doublement des surfaces bio, zéro pesticide au-dessus des zones d'eau potable et priorité aux exploitations à taille humaine. Elle défend la sortie du glyphosate d'ici 2021, de diviser l'usage des pesticides par deux d'ici 2025 et de "rendre l'évaluation des produits chimiques plus transparente et indépendante des lobbies".





Plus radical, le projet d'EELV vise à réorienter la PAC vers une "alimentation durable", "relocalisée", en conditionnant les aides et en limitant "considérablement" la consommation de "produits d'origine animale". Il souhaite aussi l'interdiction immédiate des pesticides et un système de bonus-malus selon les conditions d'élevage. Il est aussi question d'instaurer "une journée hebdomadaire végétarienne" dans tous les restaurants collectifs et scolaires d'Europe.





La France insoumise souhaite également réorienter la PAC vers "une agriculture écologique et paysanne", avec "un transfert massif des subventions de la PAC vert les petites exploitations et l'agriculture bio", "un plafonnement des aides pour les grosses exploitations" et l'interdiction des pesticides, néonicotinoïdes, OGM et glyphosate. LFI veut aussi introduire le "100% bio" dans la restauration scolaire, interdire les produits issus de la déforestation, les agrocarburants ainsi que les "fermes-usines". Dans la même ligne, la liste PS-PP veut défendre "l'agroécologie" en attribuant "70% du budget" de la PAC aux pratiques agricoles "qui visent à l'abandon des pesticides et des engrais de synthèse". Elle demande l'interdiction du glyphosate et des néonicotinoïdes, et propose une TVA à taux réduit sur les produits de l'agriculture bio.





La liste LR veut pour sa part "renforcer les aides à la reconversion vers l'agriculture bio", lutter contre les pratiques de pêche nuisibles à l'environnement et "favoriser les circuits courts et l'approvisionnement local". Côté RN, la liste prône "la relocalisation des activités humaines", le soutien aux circuits courts via une "détaxation", "le localisme, c'est-à-dire la production, la consommation et le retraitement dans un périmètre géographique le plus raisonnable possible". A terme, il veut "arrêter la PAC" au profit d'une "politique agricole française" qui "assurerait notre autosuffisance alimentaire".