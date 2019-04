Elections européennes : comment est comptabilisé le temps de parole des candidats ?

EN BREF - A un mois et demi du scrutin, la campagne des élections européennes amorce ce lundi une nouvelle phase qui prévoit, notamment en matière de temps de parole et d'antenne, des prescriptions particulières pour l'audiovisuel. Sensible notamment pour les candidats les moins connus, le sujet est strictement encadré par le CSA qui a précisé ses règles il y a quelques jours.