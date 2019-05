Elections européennes : comment le scrutin du 26 mai est-il perçu chez nos voisins européens ?

Les sondages réalisés sur l'ensemble du territoire européen confirment cette incertitude qui pèse sur le vote, et donc la potentielle abstention qui pourrait s'ensuivre. Selon la dernière vague de l'Eurobaromètre du Parlement européen (mars 2019), seuls 35% des interrogés se disent certains d'aller voter, contre 31% qui sont sûrs de ne pas le faire, et au milieu, 32% d'indécis. Fin février, seul un Européen sur trois était conscient qu'un scrutin était prévu fin mai.





L'Eurobaromètre témoigne cependant d'écarts de perception très forts entre les Etats-membres. Parmi les électeurs qui se montrent les plus certains d'aller voter figurent ceux du Danemark (65%), des Pays-Bas (62%), de Suède (61%) et de Belgique (58%). A l'inverse, les pays où la certitude d'aller voter est la plus faible sont la République tchèque (10%), l'Italie (16%), le Portugal (17%) et l'Autriche (18%).