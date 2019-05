Elections européennes : en venant voter, une dame de 95 ans apprend... son décès

Cela faisait aussi partie des "couacs" des listes électorales. Certains électeurs ont appris leur radiation des listes et, aussi pénible soit ce bug, une autre a carrément été informée qu'elle était... morte. Cette dame âgée de 95 ans, arrivant pour donner sa voix lors de ces européennes dans le bureau de vote Haussman de la commune de Nérac (Lot-et-Garonne), s'est vue empêcher de voter. Et pour cause : elle est, selon le répertoire, décédée le 14 décembre 2017. C'est le maire de la commune, Nicolas Lacombe qui a raconté cette anecdote sur son compte Facebook.