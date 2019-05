Immigration, asile, frontières : que proposent les principales listes aux élections européennes ?

L'ensemble des listes propose en outre une réforme du droit d'asile. La candidate LaRem propose la création d'un Office européen de l'asile qui permettrait "d'harmoniser les critères" et de "coordonner" les agences nationales en charge des demandes d'asile. Elle veut en outre mettre en place des Centres d'examen des demandes d'asile "dans les pays européens exposés", établir une liste commune "de pays sûrs" pour les retours et exiger "la participation de chaque Etat à l'effort commun".





La liste PS-PP, à l'instar d'EELV et de LFI, veut mettre fin au règlement de Dublin, qui "renvoie les demandeurs d'asiles vers les pays de première entrée", plaidant pour un "renforcement du régime d'asile européen" et la création d'un Office indépendant de l'asile. La liste de Yannick Jadot (EELV) parle d'une "gestion communautaire directe et unifiée de l'asile, garantissant l'accueil de manière contraignante pour les Etats-membres", et de la mise en place "d'un titre de séjour européen pour les résidents extra-communautaires" en lieu et place de la politique de quotas par pays. Les écologistes réclament aussi la création d'un "statut européen de réfugié climatique et environnemental", complémentaire de la Convention de Genève. La liste de Manon Aubry (LFI) défend une "harmonisation du système d'asile" et la "fin" des accords du Touquet signés avec le Royaume Uni, "responsable de la situation à Calais". Cette liste souhaite en outre l'interdiction du placement en rétention des mineurs et des familles et des garanties d'asile pour les personnes LGBT.





La liste LR, de son côté, se distingue de LaRem en demandant "le traitement des demandes d'asile en dehors de nos frontières, en refusant l'ouverture de nos centres d'accueil européens". Elle envisage des Centres internationaux sur la rive sud de la Méditerranée et au Proche-Orient. Le RN veut "une refonte du système d'asile", mais aussi une remise en cause de l'immigration, y compris légale.