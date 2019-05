Elections européennes : la campagne officielle a débuté

Le week-end du 11 mai 2019 au marché du Cannet, La République en marche et le Rassemblement national se sont retrouvés côte à côte pour la campagne officielle des Européennes. Malgré tout ce qui les oppose, leur objectif commun est de motiver les gens à aller aux urnes. À Nice, les partisans de la France insoumise dialoguent avec les passants en tentant de capter leurs attentions. Les militants disposent encore de deux semaines pour convaincre les électeurs de voter pour leur candidat.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.