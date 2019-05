Elections européennes : la grande surprise de la participation

Ce regain de participation sans précédent depuis 25 ans pour un scrutin européen a-t-il changé la donne dimanche soir ? On savait qu'une large partie de l'électorat se montrait particulièrement indécis face au choix à faire, et sceptique sur l'enjeu réel des élections européennes, notamment parmi les plus jeunes.





Le sursaut a pu profiter à plusieurs gagnants du scrutin du 26 mai. A commencer par le Rassemblement national (23.7% des voix), qui domine de façon incontestable cette soirée électorale. Mais aussi les écologistes d'EELV (13.2%), placés en tête des listes de gauche, avec un score qui dépasse de plus de 6 points celui que leur prêtaient les sondages. La baisse de la participation n'a en revanche pas profité aux Républicains, qui finissent la course à seulement 8.2% des suffrages, mais aussi à la liste de la majorité LaREM, qui termine en deuxième position alors qu'Emmanuel Macron s'était personnellement investi ces derniers jours pour tenter d'inverser la tendance.