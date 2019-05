Projection en sièges : à quoi ressemblera le nouveau Parlement européen ?

Selon les projections du Parlement européen, le Parti populaire européen (où siègent les élus LR) resterait le premier parti européen, avec 177 sièges sur 751. Les Socialistes & Démocrates (S&D) devraient de leur côté continuer à pouvoir compter sur un important contingent, avec 147 sièges. Il n'empêche, les partis traditionnels vont devoir laisser de la place à des mouvements émergents. A commencer par les Ecologistes, qui, surfant sur la vague verte dont s'est félicité Yannick Jadot, obtiendraient 69 sièges, contre 52 aujourd'hui.





Chez les eurosceptiques, le groupe populiste EFDD, où siège le Mouvement Cinq Etoiles italien et que devrait rallier le nouveau parti europhobe britannique de Nigel Farage, passerait de 42 à 56 sièges. Quant à l'ENL, le groupe politique commun du RN et de la Ligue de l'Italien Matteo Salvini, eurosceptique et populiste, il obtiendrait 57 élus contre 37.