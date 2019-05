Elections européennes : où en sont les listes de Gilets jaunes ?

Figure des gilets jaunes de Toulouse, Benjamin Cauchy a annoncé en mars rejoindre la liste menée par Nicolas Dupont-Aignan, président du parti politique Debout la France. Ancien conseiller municipal de Laon et porte-parole des Gilets jaunes de Toulouse, il a obtenu la 9e place sur la liste des "Amoureux de la France". Approché notamment par Les Républicains et le Rassemblement National, Benjamin Cauchy assure être "complètement synchro" avec Nicolas Dupont-Aignan et selon lui "il est largement temps qu’il y ait une issue à ce mouvement et de passer des ronds-points aux urnes". Il précise ne pas adhérer pour autant au parti Debout la France.





Les partis politiques ont jusqu’au 3 mai pour déposer leur liste en vue du scrutin le 26 mai. Pour obtenir des députés européens, une liste doit atteindre au moins 5% des suffrages.