RN en tête, poussée verte, échec de la droite : les enseignements des élections européennes

L'une des surprises du scrutin est la hausse de la participation, qui atteint 50.4%. Plus de six points au-dessus du scrutin de 2014, et dix points au-dessus de celui de 2009.





Pour trouver un niveau de participation semblable, il faut remonter aux élections européennes de 1994 (52,7%). Ce rebond n'avait pas été mesuré dans les intentions de vote publiées par les instituts de sondage, qui tablaient sur une participation identique aux derniers scrutins, dans un contexte où les Français semblaient particulièrement indécis.