Élections européennes : pour la première fois, des prisonniers pourront voter à l'intérieur de leur prison

Lors de l'élection présidentielle de 2017, un peu plus de 1000 détenus sur 50.000 avaient voté, selon les chiffres du ministère de la Justice. Ils étaient un peu plus de 500 pour les législatives. Des chiffres de participation extrêmement faibles - entre 3 % et 5% - qui s'expliquent par la complexité de l'ancien dispositif, qui obligeait les détenus à établir une procuration ou demander une permission de sortie pour aller au bureau de vote le plus proche.





Désormais, les détenus pourront recevoir la propagande électorale et se rendre dans un isoloir à l'intérieur de la prison. Le vote aura lieu entre le 18 et le 22 mai suivant l'établissement. Chaque bulletin sera placé dans une double enveloppe, et tous les bulletins seront acheminés à Paris et dépouillés le 26 mai, jour des élections européennes, par la commission nationale indépendante, qui contrôle l'ensemble des opérations.