Elections européennes : pourquoi la liste "Une Europe au service des peuples" a été validée une semaine après la clôture des candidatures ?

Les dépôts de candidature répondent effectivement à une procédure encadrée par la loi. Pour obtenir l'aval des autorités, le candidat tête de liste ou un mandataire, doit remettre au ministère de l'Intérieur dans les délais impartis, un dossier sur papier libre comportant le titre de la liste, un récapitulatif des candidats par ordre d'apparition, ainsi que leur nom, prénom et sexe. Chaque liste doit être composée alternativement d'une femme et d'un homme pour respecter la parité et comporter 79 candidats, soit autant que de sièges à pourvoir.





A cela s'ajoute la fiche de renseignement de chaque colistier comportant sa signature, ses nom(s) et prénom(s), son sexe, sa date et son lieu de naissance, son domicile, sa profession et sa nationalité. Depuis janvier 2018, tous les candidats doivent ajouter sous leur signature, la mention suivante : "la présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection européenne sur la liste menée par XXX".