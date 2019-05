Élections européennes : quelles pièces justificatives devez-vous apporter le jour du vote ?

Le dimanche 26 mai, les citoyens français de plus de 18 ans, et inscrits sur les listes électorales pourront voter aux élections législatives européennes. Les Français auront le choix de voter pour l'une des 31 listes qui se présentent pour remporter des sièges au Parlement européen. Le suffrage, universel et direct, ne comprend qu'un seul tour.





Carte électorale, carte d’identité, passeport ? Quels sont les documents ou pièces justificatives à fournir avant de pénétrer dans l'isoloir le 26 mai ? On fait le point.